China Construction Bank Aktie

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WKN DE: A0M4XF / ISIN: CNE1000002H1

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: China Construction Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Construction Bank lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,340 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Construction Bank 0,360 HKD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 202,14 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 363,44 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 770,23 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1.470,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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