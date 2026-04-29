Ausblick: China Construction Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Construction Bank präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,991 USD aus. Im letzten Jahr hatte China Construction Bank einen Gewinn von 0,920 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 29,64 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 36,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,81 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,71 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 111,92 Milliarden USD, gegenüber 188,64 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at