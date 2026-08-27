Ausblick: China Construction Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Construction Bank präsentiert am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,310 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 HKD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 211,38 Milliarden CNY für China Construction Bank, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 382,05 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,45 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 795,25 Milliarden CNY, gegenüber 1.470,62 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at