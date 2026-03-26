China Construction Bank Corporation Aktie
WKN DE: A0RGJU / ISIN: US1689191088
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: China Construction Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China Construction Bank präsentiert in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,871 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 25,39 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 46,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,17 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,65 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 105,10 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 196,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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