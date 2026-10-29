China Construction Bank Aktie

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WKN DE: A0M4XF / ISIN: CNE1000002H1

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: China Construction Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Construction Bank stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Construction Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 HKD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 194,90 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 360,31 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,34 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,45 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 822,38 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1.470,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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