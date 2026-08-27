Ausblick: China Construction Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Construction Bank gibt am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,914 USD gegenüber 0,870 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll China Construction Bank 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 31,26 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 36,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Construction Bank 48,95 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD aus. Im Vorjahr waren 3,71 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 117,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 188,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at