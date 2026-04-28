Ausblick: China COSCO A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China COSCO A äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,450 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China COSCO A 0,740 CNY je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 53,26 Milliarden CNY gegenüber 57,96 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,11 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 CNY, gegenüber 1,99 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 220,37 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 218,48 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at