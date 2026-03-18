Ausblick: China COSCO A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China COSCO A lässt sich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China COSCO A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,429 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China COSCO A ein EPS von 0,690 CNY je Aktie vermeldet.

China COSCO A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,95 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 CNY, gegenüber 3,08 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 220,51 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 232,68 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at