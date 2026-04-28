Ausblick: China Eastern Airlines A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Eastern Airlines A wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent auf 37,46 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,023 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,070 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 157,46 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 139,80 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at