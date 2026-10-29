China Eastern Airlines a Aktie
WKN: 913144 / ISIN: CNE000000TR0
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Eastern Airlines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
China Eastern Airlines A äußert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,060 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,87 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 159,60 Milliarden CNY, gegenüber 139,80 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
|
29.10.26
|Ausblick: China Eastern Airlines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.08.26
|Ausblick: China Eastern Airlines A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|China Eastern Airlines Corporation Ltd (A)
|3,24
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.