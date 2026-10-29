Ausblick: China Eastern Airlines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Eastern Airlines A äußert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,060 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,87 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 159,60 Milliarden CNY, gegenüber 139,80 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net