China Eastern Airlines a Aktie

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WKN: 913144 / ISIN: CNE000000TR0

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: China Eastern Airlines A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Eastern Airlines A wird am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,127 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll China Eastern Airlines A nach den Prognosen von 3 Analysten 32,67 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,54 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch -0,190 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 141,97 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 131,95 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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