Ausblick: China Eastern Airlines legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Eastern Airlines präsentiert in der am 29.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,265 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Eastern Airlines noch -0,230 CNY je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll China Eastern Airlines nach der Prognose von 1 Analyst 13,19 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,40 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,574 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,730 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 87,69 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 67,13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at