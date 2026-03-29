China International Capital a Aktie

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WKN DE: A2QP6A / ISIN: CNE1000048J0

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: China International Capital A präsentiert Quartalsergebnisse

China International Capital A präsentiert in der am 30.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,655 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 39,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 9,09 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,04 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 27,99 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 32,51 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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