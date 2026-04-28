Ausblick: China International Capital A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China International Capital A wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,595 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China International Capital A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,36 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,03 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 CNY, gegenüber 1,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 33,17 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,20 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at