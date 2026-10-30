China International Capital a Aktie
WKN DE: A2QP6A / ISIN: CNE1000048J0
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: China International Capital A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China International Capital A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,935 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China International Capital A 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 12,46 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 0,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China International Capital A einen Umsatz von 12,35 Milliarden CNY eingefahren.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,09 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,88 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 38,56 Milliarden CNY, gegenüber 49,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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