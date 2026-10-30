Ausblick: China International Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China International Capital gibt am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,935 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China International Capital 0,510 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 12,46 Milliarden CNY für China International Capital, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,50 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 CNY, gegenüber 2,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 38,56 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,35 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net