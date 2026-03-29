Ausblick: China International Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China International Capital gibt am 30.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,655 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,640 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 9,09 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 16,27 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,80 CNY je Aktie, gegenüber 1,12 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 27,99 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 35,25 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at