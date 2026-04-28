Ausblick: China International Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China International Capital lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China International Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,595 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China International Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 HKD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 8,36 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,65 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,28 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,03 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 33,09 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 53,35 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at