Ausblick: China International Marine Containers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China International Marine Containers Group wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,166 CNY je Aktie gegenüber 0,110 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 31,95 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 38,52 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,030 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 168,31 Milliarden CNY, gegenüber 169,55 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at