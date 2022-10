Ausblick: China International Marine Containers Group legt Quartalsergebnis vor

China International Marine Containers Group präsentiert in der am 27.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,316 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China International Marine Containers Group 0,826 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 35,16 Milliarden CNY gegenüber 45,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,97 Prozent.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,21 CNY einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 140,63 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 163,70 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at