China International Marine Containers Group Aktie

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WKN DE: A1KANQ / ISIN: CNE100001NN9

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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: China International Marine Containers Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China International Marine Containers Group präsentiert in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,272 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 47,93 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 52,66 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,600 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 169,34 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 192,27 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

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