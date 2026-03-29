Ausblick: China International Travel Service A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China International Travel Service A lässt sich am 30.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China International Travel Service A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,240 CNY je Aktie gegenüber 0,170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,55 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,45 Milliarden CNY umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,82 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,06 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 54,36 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 56,47 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at