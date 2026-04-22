Ausblick: China-Kinwa High Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China-Kinwa High Technology präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass China-Kinwa High Technology im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,092 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 CNY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 65,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,60 Milliarden CNY gegenüber 1,57 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,146 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,200 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,39 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,27 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at