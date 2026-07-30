Ausblick: China-Kinwa High Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China-Kinwa High Technology öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,055 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll China-Kinwa High Technology in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 104,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,28 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,61 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,279 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,170 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,58 Milliarden CNY, gegenüber 7,33 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at