China Merchants Bank Aktie
WKN DE: A0M4XK / ISIN: CNE1000002M1
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: China Merchants Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher
China Merchants Bank gibt am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,52 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,61 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 87,68 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 132,01 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,99 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,19 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 349,20 Milliarden CNY, gegenüber 525,51 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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