Ausblick: China Merchants Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Merchants Bank wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,52 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 CNY je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 87,68 Milliarden CNY gegenüber 122,72 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 28,55 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,99 CNY, gegenüber 5,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 349,20 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 481,68 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at