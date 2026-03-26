Ausblick: China Merchants Bank legt Quartalsergebnis vor

China Merchants Bank wird am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,51 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 86,12 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 135,39 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 CNY, gegenüber 6,14 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 335,81 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 542,35 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at