Ausblick: China Merchants Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Merchants Bank wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass China Merchants Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,60 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 85,36 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 124,66 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,93 CNY, gegenüber 6,19 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 349,93 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 525,51 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net