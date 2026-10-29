China Merchants Bank Aktie
WKN: 542127 / ISIN: CNE000001B33
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Merchants Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Merchants Bank wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,60 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Merchants Bank einen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 27,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 85,36 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 117,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,93 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,70 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 349,93 Milliarden CNY, gegenüber 481,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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