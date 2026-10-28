China Merchants Energy Shipping Aktie
WKN DE: A0M4T4 / ISIN: CNE000001PQ8
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Merchants Energy Shipping gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Merchants Energy Shipping lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,535 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Energy Shipping 0,150 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 9,88 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 46,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,97 CNY, gegenüber 0,740 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 42,41 Milliarden CNY im Vergleich zu 28,15 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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