Ausblick: China Merchants Energy Shipping stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Merchants Energy Shipping wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,277 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 44,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,60 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,07 Milliarden CNY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 CNY, gegenüber 0,740 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 35,17 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,15 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at