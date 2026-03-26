China Merchants Energy Shipping Aktie
WKN DE: A0M4T4 / ISIN: CNE000001PQ8
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: China Merchants Energy Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
China Merchants Energy Shipping wird am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,311 CNY gegenüber 0,210 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll China Merchants Energy Shipping nach der Prognose von 1 Analyst 7,82 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 20,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,50 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,731 CNY je Aktie, gegenüber 0,630 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 27,08 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 25,69 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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