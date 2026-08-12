China Mobile Aktie

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WKN: 909622 / ISIN: HK0941009539

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: China Mobile (Hong Kong) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Mobile (Hong Kong) äußert sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,84 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,68 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 283,58 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 302,12 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,51 CNY je Aktie, gegenüber 6,88 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1.035,30 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1.138,95 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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