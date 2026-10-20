China Mobile Aktie
ISIN: CNE1000055G1
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Mobile öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China Mobile wird am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,31 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Mobile 1,44 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,20 Prozent auf 247,89 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,02 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,35 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 1.042,86 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1.050,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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