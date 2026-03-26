Ausblick: China Molybdenum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China Molybdenum wird am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass China Molybdenum für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,290 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

China Molybdenum soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,40 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 96,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,937 CNY, gegenüber 0,630 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 218,01 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 212,97 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at