Ausblick: China Molybdenum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Molybdenum präsentiert in der am 23.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,087 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 64,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,053 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll China Molybdenum mit einem Umsatz von insgesamt 42,14 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,334 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,240 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 191,24 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 173,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at