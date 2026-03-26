Ausblick: China Molybdenum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Molybdenum veröffentlicht am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,290 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Molybdenum noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 HKD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 114,40 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 63,02 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,937 CNY, gegenüber 0,690 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 218,15 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 230,90 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at