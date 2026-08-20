China Petroleum & Chemical Aktie
WKN: 763771 / ISIN: CNE0000018G1
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20.08.2026 07:01:06
Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) präsentiert am 21.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,080 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) ein EPS von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 749,50 Milliarden CNY gegenüber 673,70 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,342 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,260 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3.012,70 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2.547,62 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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