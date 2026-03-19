Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) wird am 20.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,025 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) noch 0,050 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 5,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 708,02 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 666,83 Milliarden CNY aus.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 2.941,27 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2.828,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at