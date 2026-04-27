Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,115 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Petroleum Chemical (Sinopec) (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 7,05 Prozent auf 683,51 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 735,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,260 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.021,71 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.547,62 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at