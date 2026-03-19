Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Petroleum Chemical (Sinopec) wird am 20.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,025 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Petroleum Chemical (Sinopec) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 HKD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 666,83 Milliarden CNY für China Petroleum Chemical (Sinopec), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 750,48 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,318 CNY im Vergleich zu 0,440 HKD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2.941,27 Milliarden CNY, gegenüber 3.066,24 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at