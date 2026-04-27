Ausblick: China Petroleum Chemical (Sinopec) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Petroleum Chemical (Sinopec) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,115 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 HKD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 683,51 Milliarden CNY für China Petroleum Chemical (Sinopec), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 769,63 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,380 CNY, gegenüber 0,290 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 3.021,71 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2.720,04 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at