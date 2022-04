Ausblick: China Railway Tielong Container Logistics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Railway Tielong Container Logistics lässt sich am 09.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China Railway Tielong Container Logistics die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,097 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Tielong Container Logistics 0,019 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 152,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,61 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,319 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 18,46 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 15,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at