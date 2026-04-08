Ausblick: China Railway Tielong Container Logistics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Railway Tielong Container Logistics wird am 09.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,050 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China Railway Tielong Container Logistics -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,05 Milliarden CNY – ein Minus von 29,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Railway Tielong Container Logistics 2,89 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,451 CNY je Aktie, gegenüber 0,290 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 10,26 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at