China Resources Cement Holdings Aktie

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WKN DE: A0YA4J / ISIN: KYG2113L1068

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: China Resources Cement legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Resources Cement wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,030 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China Resources Cement noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 HKD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,41 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,31 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,047 CNY im Vergleich zu 0,070 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 19,81 Milliarden CNY, gegenüber 22,83 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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