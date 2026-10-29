China Resources Microelectronics Aktie
WKN DE: A2P62L / ISIN: CNE100003S06
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Resources Microelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Resources Microelectronics wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen, dass China Resources Microelectronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 21,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,47 Milliarden CNY gegenüber 2,85 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,05 CNY im Vergleich zu 0,500 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 13,29 Milliarden CNY, gegenüber 11,00 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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