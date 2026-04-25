China Resources Microelectronics Aktie

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WKN DE: A2P62L / ISIN: CNE100003S06

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25.04.2026 07:01:06

Ausblick: China Resources Microelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Resources Microelectronics wird am 25.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass China Resources Microelectronics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,101 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll China Resources Microelectronics mit einem Umsatz von insgesamt 2,98 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,73 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,499 CNY, gegenüber 0,580 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 11,05 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 10,04 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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