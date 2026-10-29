China Securities Aktie
WKN DE: A2JQYT / ISIN: CNE1000031T5
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: China Securities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China Securities wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,610 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Securities noch 0,330 CNY je Aktie eingenommen.
China Securities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,09 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 10,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 CNY im Vergleich zu 1,09 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 32,69 Milliarden CNY, gegenüber 38,26 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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