Ausblick: China Shenhua Energy Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China Shenhua Energy Company wird am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,693 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Shenhua Energy Company einen Gewinn von 0,720 HKD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 83,22 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 74,40 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,88 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,96 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 336,49 Milliarden CNY, gegenüber 319,84 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at