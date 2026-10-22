China Shenhua Energy Company Aktie

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WKN DE: A0M52W / ISIN: CNE100000767

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: China Shenhua Energy Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Shenhua Energy Company präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,720 CNY je Aktie gegenüber 0,730 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 35,39 Prozent auf 101,60 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Shenhua Energy Company noch 75,04 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 CNY, während im vorherigen Jahr noch 2,66 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 391,80 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 292,92 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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